Baidu überrascht dank starkem KI-Geschäft

Der Gesamtumsatz lag im ersten Quartal bei 32,1 Mrd. Yuan (rund vier Mrd. Euro) und damit über den von Analysten erwarteten 31,35 Mrd. Yuan. Der Nettogewinn brach allerdings wegen höherer Kosten und Wechselkursverlusten auf 3,45 Mrd. Yuan von zuvor 7,72 Mrd. Yuan ein.

Der Umsatz im KI-Kerngeschäft, das die Cloud-Sparte, KI-Anwendungen und den Robotaxi-Bereich umfasst, sprang um 49 Prozent auf 13,6 Mrd. Yuan nach oben. Damit machte der Bereich mehr als die Hälfte des allgemeinen Geschäftsumsatzes aus. Technologiekonzerne in China profitieren derzeit von der zunehmenden Nutzung von KI in Unternehmen. Dies treibt die Nachfrage nach Cloud-Kapazitäten an, die für den Betrieb entsprechender Anwendungen erforderlich sind. Auch der größte chinesische Cloud-Anbieter Alibaba hatte in der vergangenen Woche ein starkes Wachstum in diesem Segment bekanntgegeben.