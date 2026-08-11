Sony und TSMC investieren Milliarden in neue Fabrik in Japan

Das Joint Venture solle als zentraler Knotenpunkt für die Entwicklung und Produktion von Bildsensoren für Smartphones dienen und dabei auf fortschrittliche Fertigungstechnologien setzen, so die Unternehmen. Sony werde die Mehrheit an dem neuen Unternehmen halten und 465 Milliarden Yen (2,54 Mrd. Euro) investieren, TSMC steuere 282 Milliarden Yen bei. Die Unternehmen gehen davon aus, dass die japanische Regierung das Vorhaben finanziell unterstützt. Die beiden Konzerne hatten die Pläne für das Gemeinschaftsunternehmen im Mai angekündigt.