Sinkende Zinsen beflügeln Euro-Kreditvergabe

© APA/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Sinkende Zinsen beflügeln die Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum. Die Banken vergaben im März um 2,3 Prozent mehr Darlehen an Firmen als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit Mitte 2023. Im Februar lag das Wachstum noch bei 2,1 Prozent. An Privathaushalte vergaben die Banken um 1,7 Prozent mehr neue Kredite als ein Jahr zuvor - das ist das größte Plus seit knapp zwei Jahren.

von APA