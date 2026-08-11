Server-Anbieter Super Micro erwartet starkes Umsatzplus

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Der Server-Anbieter Super Micro Computer blickt dank des Booms bei Künstlicher Intelligenz (KI) optimistisch in die Zukunft. Das US-Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2027 einen Jahresumsatz zwischen 65 und 72 Milliarden Dollar, wie Super Micro am Dienstag mitteilte. Analysten hatten LSEG-Daten zufolge im Schnitt mit 52,50 Milliarden Dollar gerechnet. Die Firma setzt darauf, dass die anhaltend starke Nachfrage nach ihren Servern das Wachstum weiter antreibt.
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Die Aktie des Konzerns legte im nachbörslichen US-Handel um neun Prozent auf 34,51 Dollar zu.
Das Unternehmen hatte im Juli von einer stark anziehenden Nachfrage berichtet. Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres gingen bei Super Micro Aufträge im Wert von über 60 Milliarden Dollar ein. Technologiekonzerne und Cloud-Anbieter erhöhen derzeit ihre Investitionen in Rechenzentren, um große Sprachmodelle und andere KI-Anwendungen zu betreiben.