Server-Anbieter Super Micro erwartet starkes Umsatzplus

Die Aktie des Konzerns legte im nachbörslichen US-Handel um neun Prozent auf 34,51 Dollar zu.

Das Unternehmen hatte im Juli von einer stark anziehenden Nachfrage berichtet. Im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres gingen bei Super Micro Aufträge im Wert von über 60 Milliarden Dollar ein. Technologiekonzerne und Cloud-Anbieter erhöhen derzeit ihre Investitionen in Rechenzentren, um große Sprachmodelle und andere KI-Anwendungen zu betreiben.