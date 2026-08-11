Nvidia sagt Rivalen mit neuen KI-Modellen den Kampf an

Nvidia bestätigte zwar die Arbeit an Nemotron 4, äußerte sich jedoch nicht zu den Einzelheiten des Berichts. "Nvidia investiert in Nemotron", erklärte Kari Briski, Vizepräsidentin für generative KI bei Nvidia, in einem Statement. Man sei davon überzeugt, dass jedes Unternehmen und jedes Land auf offene, für alle zugängliche Modelle der Spitzenforschung angewiesen sei.

Der Halbleiterkonzern gehört zu den wenigen großen US-Firmen, die Modelle mit offenem Quellcode veröffentlichen. Diese gewinnen an Bedeutung, da die Kosten für KI-Entwicklungen steigen und günstigere chinesische Modelle technologisch an die Systeme führender US-Entwickler wie Anthropic oder OpenAI heranreichen. Zudem stellte Nvidia am Dienstag das Modell "Nemotron 3.5 Lightning" vor, das unter anderem für die Überprüfung von Programmiercode und die Überwachung von Sicherheitswarnungen eingesetzt werden soll. Mit "NeMo Switchyard" veröffentlichte der Konzern zudem eine Open-Source-Bibliothek, die KI-Aufgaben automatisch an die am besten geeigneten Modelle weiterleitet.