Schweiz: Arbeitslosenquote blieb im November bei 2,9 Prozent

Praktisch der ganze Anstieg ist laut dem Seco auf saisonale Effekte zurückzuführen. Denn saisonbereinigt nahm die Zahl der Arbeitslosen nur um 40 Personen zu.

Die Zahl der Stellensuchenden ging ebenfalls nach oben. Sie stieg gegenüber dem Oktober um 6.188 auf 225.884 Stellensuchende. Die Stellensuchenden-Quote erhöhte sich in der Folge von 4,7 Prozent im Vormonat auf 4,8 Prozent.

Auf der anderen Seite trübte sich die Lage bei den offenen Stellen ein. Im November 2025 waren 32.670 offene Stellen bei den RAV gemeldet. Das ist ein markantes Minus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Jeweils zeitverzögert publiziert das Seco Daten zur Kurzarbeit: Ende August waren in der Schweiz 8.592 Personen von Kurzarbeit betroffen. Das waren um 3,5 Prozent mehr als im Juli. Die Anzahl der betroffenen Betriebsabteilungen kletterte um 10,1 Prozent auf 535.