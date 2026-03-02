Elliott akzeptiert erhöhtes Angebot für Toyota Industries

Das neue Offert bewerte Toyota Industries mit insgesamt 4,7 Bio. Yen (25,5 Mrd. Euro). Der Autokonzern hatte ursprünglich 16.300 Yen je Aktie für Toyota Industries geboten. Dieser Preis stieß bei Minderheitsaktionären auf breite Kritik. Toyota erhöhte das Angebot später auf 18.800 Yen, was Elliott und andere erneut als zu niedrig ablehnten. Die Angebotsfrist sollte ursprünglich am Montag enden. Toyota ist mit rund einem Viertel der größte Anteilseigner von Toyota Industries.