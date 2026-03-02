Naher Osten: Wie hoch der Ölpreis noch steigen könnte

Die Aktie von Shell gehört traditionell zu den sensibelsten Papieren gegenüber geopolitischen Ölpreisschocks. Der Titel legte am Montag zu Handelsbeginn um sechs Prozent zu. Das Unternehmen profitiert von seiner global diversifizierten Förderstruktur. Der Konzern kann Angebotsausfälle einzelner Regionen leichter kompensieren. In Krisenzeiten wird dies von Investoren als Stabilitätsfaktor gewertet. Der Kursanstieg spiegelt daher die Erwartung dauerhaft höherer Cashflows bei steigenden Ölnotierungen wider.

Auch Exxon Mobil zählt zu den klassischen Krisengewinnern an den Märkten. Das Geschäftsmodell des US-Giganten ist stark auf großvolumige Förderprojekte ausgelegt, deren Profitabilität mit jedem Dollar steigenden Ölpreises zunimmt. In geopolitischen Spannungsphasen reagieren institutionelle Anleger häufig mit Umschichtungen in Ölmultis wie Shell, da diese mit ihren Kursgewinnen eine Absicherung gegen Energieinflation bieten.

Chevron wird von vielen Investoren als defensivster der großen US-Ölkonzerne betrachtet. Die aktuelle Rally der Aktie steht nicht nur im Zusammenhang mit kurzfristiger Spekulation, sondern mit den Erwartungen von langfristig erhöhten Energiepreisen. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass selbst eine temporäre Blockade der Straße von Hormus ein langfristig höheres Preisniveau zur Folge haben könnte.