Paramount: Werden nach Warner-Kauf 79 Mrd. Schulden haben

Die geplante Fusion der Unterhaltungskonzerne Paramount Skydance und Warner Bros Discovery wird laut Paramount eine kombinierte Firma mit einer Nettoverschuldung von rund 79 Mrd. Dollar (knapp 67 Mrd. Euro) ergeben. Die Streamingdienste Paramount+ und HBO Max werden in einer einzigen Plattform zusammengefasst, sagte Paramount-CEO David Ellison sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die Veräußerung oder Ausgliederung von Kabel-Aktivitäten schloss Ellison aus.

