Dt. Telekom kooperiert in Europa mit Musk-Firma Starlink

In den USA kooperiert die Telekom-Tochter T-Mobile bereits mit der Satellitenfirma des umstrittenen Milliardärs Elon Musk. Dort können den Angaben zufolge 1,3 Millionen Quadratkilometer nicht von terrestrischen Mobilfunksendern abgedeckt werden. Hierzulande sind derartige weiße Flecken deutlich kleiner. Nach Aussagen der Telekom ist auf knapp 90 Prozent des Bundesgebiets der moderne 5G-Mobilfunkstandard verfügbar. Die Abdeckung von Sprachverbindungen liege bei 99 Prozent.