ISM-Industriestimmung in den USA trübt sich wieder etwas ein

Der ISM-Index bleibt klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität. Besonders deutlich stieg der Unterindex für die bezahlten Preise; Analysten hatten hier nur ein moderates Plus erwartet. Der Beschäftigungsindikator legte etwas weiter zu, befindet sich aber immer noch unter der Wachstumsschwelle. Der Unterindex für die Neuaufträge gab weniger stark nach als befürchtet und liegt weiter über 50 Punkte.