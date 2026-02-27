Baustoffkonzern Saint Gobain mit etwas weniger Umsatz

©APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain hat im vergangenen Jahr unter der Schwäche in einigen Märkten gelitten. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent auf knapp 46,5 Mrd. Euro gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) trat mit 7,2 Mr. Euro auf der Stelle, das Nettoergebnis stieg um 1,4 Prozent auf 2,9 Mrd. Euro.
Das operative Ergebnis des Konzerns ging 2025 um 0,2 Prozent auf 5,3 Mrd. Euro zurück. Die operative Marge lag stabil bei 11,4 Prozent. Für 2026 erwartet der Konzern eine operative Marge von mehr als 15 Prozent. Die Dividende soll um 10 Cent auf 2,30 Euro je Aktie steigen. Am Finanzmarkt geriet die Aktie am Freitag unter Druck und büßte rund 1,5 Prozent an Wert ein.
