Baustoffkonzern Saint Gobain mit etwas weniger Umsatz

Das operative Ergebnis des Konzerns ging 2025 um 0,2 Prozent auf 5,3 Mrd. Euro zurück. Die operative Marge lag stabil bei 11,4 Prozent. Für 2026 erwartet der Konzern eine operative Marge von mehr als 15 Prozent. Die Dividende soll um 10 Cent auf 2,30 Euro je Aktie steigen. Am Finanzmarkt geriet die Aktie am Freitag unter Druck und büßte rund 1,5 Prozent an Wert ein.