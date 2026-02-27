Monte Paschi plant volle Integration mit Mediobanca

Wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht, rechnet MPS mit einem Nettogewinn von 3,3 Milliarden Euro im Jahr 2028 und von 3,7 Milliarden Euro bis 2030. Der Plan sieht zudem vor, rund 16 Milliarden Euro an die Aktionäre auszuschütten.

MPS plant, Mediobanca zu integrieren, "mit dem Ziel, eine einheitliche Bankengruppe zu schaffen, wobei die jeweiligen Identitäten, Marken und Exzellenzbereiche der beiden Institute erhalten bleiben und das volle Synergiepotenzial von 700 Millionen Euro realisiert wird", heißt es in der Mitteilung zum neuen Industrieplan.

Zu den Grundpfeilern des neuen Industrieplans bis 2030 zählen Technologie und digitale Transformation. Die Bank hat eine einheitliche Digital- und KI-Agenda entwickelt und plant IT-Investitionen von rund einer Milliarde Euro im Zeitraum 2026-2030. Ziel sei es, die Plattformen der Gruppe zu modernisieren, abzusichern und zu skalieren, teilte die Bank mit.

Mediobanca steht inzwischen vor dem Abschied von der Börse. MPS, das die Investmentbank im vergangenen Herbst übernommen hat, hat einstimmig das Delisting des traditionsreichen Instituts beschlossen. MPS hält bereits 86,4 Prozent der Anteile an Mediobanca. Die restlichen 13,6 Prozent mit einem Wert von mehr als zwei Milliarden Euro sollen nun im Zuge einer bereits beschlossenen Fusion übernommen werden.

Die 1946 vom Finanzier Enrico Cuccia gegründete Mediobanca war seit 1956 an der Börse notiert und galt lange als Symbol des italienischen Finanzkapitalismus. Die vollständige Integration soll durch eine Fusion von Mediobanca und MPS erfolgen.