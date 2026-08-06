Schwaches Filmgeschäft brockt Warner Bros. Umsatzdelle ein

Für die zweite Jahreshälfte setzt der Konzern jedoch auf zugkräftige Titel wie "Digger" und "Dune: Part Three", die das Kinogeschäft ankurbeln sollen.

Warner soll in einem 110 Milliarden Dollar (95,2 Mrd. Euro) schweren Deal vom Konkurrenten Paramount übernommen werden, was unter anderem von der britischen Wettbewerbsbehörde CMA noch geprüft wird. In den USA müssen die Gerichte entscheiden, da Kalifornien und elf weitere Bundesstaaten die Fusion aus Kartellgründen blockieren wollen. Die Vorstandschefs beider Unternehmen zeigten sich zuversichtlich, dass der Deal abgeschlossen werde.