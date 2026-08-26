Hyundai startet Produktoffensive in Nordamerika

"Unsere Fundamentaldaten waren noch nie so stark", sagte Konzernchef Jose Munoz. Zu den neuen Modellen gehöre eine Version des Santa Fe als Elektrofahrzeug mit Reichweitenverlängerer (EREV) und ein Hybridmodell im Luxussegment. Hyundai, zusammen mit der Schwesterfirma Kia der drittgrößte Autobauer der Welt, wolle damit auch in Segmenten Fuß fassen, in denen die Marke bisher unterrepräsentiert sei. Der Vorstand kündigte zudem an, eigene Aktien im Wert von rund 789 Mrd. Won (489 Mio. Euro) einzuziehen und eine Ausschüttungsquote von mindestens 35 Prozent beizubehalten. Die Expansionspläne in den USA stehen jedoch unter dem Vorbehalt der laufenden Überprüfung des Handelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada (USMCA).

An der Börse kamen die Pläne jedoch nicht gut an: Die Aktie des Konzerns fiel um 2,8 Prozent, während der Leitindex Kospi um 1,3 Prozent zulegte.