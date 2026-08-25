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Wechsel an der Spitze von Brillenhersteller EssilorLuxottica

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Sohn von Firmengründer Del Vecchio verlässt alle Ämter
 © AFP, THIBAUD MORITZ, Apa
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An der Spitze des italienisch-französischen Brillenkonzerns EssilorLuxottica kommt es zu einem Wechsel. Der 31-jährige Konzernchef Leonardo Maria Del Vecchio gibt alle seine Ämter im Unternehmen ab. Er wolle sich auf neue unternehmerische Projekte konzentrieren, teilte ein Sprecher des Konzerns am Dienstag mit und bestätigte damit einen Bericht der Wirtschaftszeitung "Milano Finanza".

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Del Vecchio, Sohn des 2022 gestorbenen Luxottica-Gründers Leonardo Del Vecchio, trat als Präsident der Marke Ray-Ban und als Chief Strategy Officer von EssilorLuxottica zurück. In einem Schreiben an Verwaltungsratschef Francesco Milleri sowie den Verwaltungsrat kritisierte er laut "Milano Finanza" unter anderem eine "distanzierte" und unpersönliche Unternehmensführung. Die Menschen müssten wieder ins Zentrum des Konzerns rücken, wie dies vor rund 20 Jahren bei Luxottica der Fall gewesen sei.

Leonardo Maria Del Vecchio hält u.a. 12,5 Prozent an der Holding Delfin. Die von der Familie kontrollierte Gesellschaft hält rund 32,4 Prozent an EssilorLuxottica und verfügt über Beteiligungen von mehr als 17 Prozent an der Banca Monte dei Paschi di Siena, rund zehn Prozent an Generali und 2,7 Prozent an der Bank Austria-Mutter UniCredit. Zudem kontrolliert Delfin faktisch den internationalen Immobilienkonzern Covivio.

EssilorLuxottica, der weltweit größte Brillenkonzern, hat im ersten Halbjahr vom Boom rund um Smartbrillen profitiert und mehr eingenommen. Zu konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,7 Prozent auf gut 14,8 Milliarden Euro. Dabei legte der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in allen Regionen zu.

PARIS - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/THIBAUD MORITZ

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