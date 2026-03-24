Schwache Baukonjunktur besorgt Zement- und Betonhersteller

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Die Zement- und Betonbranche sorgt sich um die dahindümpelnde Baukonjunktur und sieht in einem Anschub derer die größte Herausforderung für heuer. Gleichzeitig pocht die Branche auf weniger Bürokratie. Der Weg zur Klimaneutralität bleibe aber ein zentrales Ziel, so der Verband Beton Dialog Österreich am Dienstag.

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