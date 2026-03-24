Abo

Schwache Baukonjunktur besorgt Zement- und Betonhersteller

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Branche pocht auf weniger Bürokratie
 © THEMENBILD, HARALD SCHNEIDER, APA
©THEMENBILD, HARALD SCHNEIDER, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Die Zement- und Betonbranche sorgt sich um die dahindümpelnde Baukonjunktur und sieht in einem Anschub derer die größte Herausforderung für heuer. Gleichzeitig pocht die Branche auf weniger Bürokratie. Der Weg zur Klimaneutralität bleibe aber ein zentrales Ziel, so der Verband Beton Dialog Österreich am Dienstag.

von

Gefordert werden rasche politische Impulse für den Bau- und Infrastruktursektor und klare Rahmenbedingungen im Sinne einer klimagerechten Transformation.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER

Über die Autoren

Logo
trend. Abo

Holen Sie sich trend. jetzt im bequemen Jahresabo!

Jetzt abonnieren!