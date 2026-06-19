Neue Chefin bei Zement-Riesen Holcim

Der Zementhersteller Holcim wird in Österreich, der Tschechischen Republik, Ungarn und Slowenien (Cluster Zentraleuropa) künftig von Angela Bachmann geleitet, gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Die studierte Betriebsökonomin folgt auf Haimo Primas, der nach 24 Jahren im Konzern eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des Unternehmens annehmen werde.

Die Betriebsökonomin bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Baustoffindustrie mit. Zuletzt leitete sie die tschechische Landesgesellschaft von Holcim, wo sie laut Unternehmen Effizienzsteigerungen und ein deutliches EBIT-Wachstum erzielte. Frühere Stationen führten sie unter anderem nach Kanada als Commercial Director Cement sowie in globale HR- und Diversity-Funktionen des Konzerns.

Holcim betreibt in Österreich die Zementwerke Mannersdorf und Retznei und beschäftigt hierzulande rund 350 Mitarbeiter:innen.