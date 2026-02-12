Scheidende Merck-Chefin Garijo übernimmt Führung von Sanofi

"Der Verwaltungsrat freut sich, Belen Garijo als neue Konzernchefin begrüßen zu dürfen. Sie ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit in unserer Branche und genießt einen unbestrittenen Ruf. Sie kennt den Sanofi-Konzern bestens, da sie dort 15 Jahre lang in verantwortungsvollen Positionen tätig war und zahlreiche Erfolge erzielt hat", sagte Verwaltungsratschef Frédéric Oudéa.

Die 1960 geborene Garijo war 15 Jahre bei Merck und rückte 2021 an die Spitze des deutschen Konzerns, nachdem sie sechs Jahre lang das Pharmageschäft geleitet hatte. In ihrer Amtszeit führte sie das Unternehmen durch die Corona-Pandemie und steuerte neben Veräußerungen auch strategische Zukäufe wie den von SpringWorks Therapeutics.