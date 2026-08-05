Schaeffler steigert operativen Gewinn wie erwartet

Eine deutliche Verbesserung in der Sparte mit Wälz- und Kugellagern, ein weiter stark laufendes Ersatzteilgeschäft sowie weniger Verlust in der Elektroautozulieferung trugen dazu bei. Der Konzern hatte bereits angedeutet, wie es im Tagesgeschäft gelaufen war, und traf mit den Werten die Markterwartungen. Unter dem Strich erzielte Schaeffler einen Gewinn von 34 Mio. Euro nach 40 Mio. Verlust ein Jahr zuvor.

Unternehmenschef Klaus Rosenfeld bestätigte die Jahresprognose, hatte aber Ende Juli bereits die Investoren mit gesenkten Mittelfristzielen verschreckt. Grund sind schwache Aussichten in der Elektroautozulieferung in den kommenden Jahren.