Sanierungsplan bei Nissan greift: Verlustprognose gesenkt

Im abgelaufenen dritten Quartal musste Nissan jedoch einen Gewinneinbruch hinnehmen. Der operative Gewinn fiel in den drei Monaten bis Ende Dezember um 44 Prozent auf 17,5 Mrd. Yen, was das Unternehmen unter anderem auf US-Zölle zurückführte. Damit übertraf Nissan jedoch die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt mit einem Verlust gerechnet hatten.