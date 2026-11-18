Wichtigster Inflationstreiber blieb der Bereich Verkehr, dem auch die Spritpreise zugerechnet werden. Diese lagen um rund ein Drittel höher als im Vorjahresmonat, wären aber ohne Preisbremse noch weiter nach oben geschnellt. Die Teuerung im gesamten Verkehrssektor lag im Durchschnitt bei 9,4 Prozent, etwas weniger als im September (10 Prozent), wobei sich vor allem die Inflation bei Flugticketpreisen (plus 6,0 Prozent) abschwächte.

Ausgleichend im Sinne der Gesamtinflation hätten wiederum niedrigere Lebensmittelpreise gewirkt. "Vor allem Fleisch und Gemüse waren etwas günstiger als vor einem Jahr", berichtete Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Die Preise für Nahrungsmittel fielen durchschnittlich um 0,8 Prozent, nachdem sie im September noch um 0,4 Prozent gestiegen waren.

Bei den Preisen für Haushaltsenergie gab es einen Anstieg um 7,3 Prozent, nach 4,7 Prozent im September. Ausschlaggebend dafür war ein stärkerer Preisauftrieb bei Gas (plus 16,2 Prozent). Außerdem dämpften die Strompreise die Inflation weniger als zuletzt (minus 7 Prozent gegenüber minus 9,3 Prozent im September), Heizöl stieg zum Vorjahr gar um 70 Prozent, hieß es von der Statistik Austria.

Der Preis für den täglichen Einkauf im Oktober - enthalten im sogenannten "Mikrowarenkorb" sind etwa Lebensmittel - sei gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent gesunken. Das Preisniveau für den wöchentlichen Einkauf ("Miniwarenkorb") stieg allerdings um 5,3 Prozent, zumal hier die Preise an den Zapfsäulen Teil der Rechnung sind.

Man liege seit Juli dieses Jahres unter der durchschnittlichen Inflation im Euroraum, merkte Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) in einer Stellungnahme an. "Preiseingriffe in den Bereichen Energie, Mieten und Lebensmittel zeigen ihre Wirkung."

Für den ÖGB sind Unternehmensgewinne für rund drei Viertel der hausgemachten Teuerung - also Preiserhöhungen durch in Österreich produzierte Produkte sowie Dienstleistungen - verantwortlich, geht aus einer Aussendung der Gewerkschaft hervor. Daher fordert sie Mietpreisdeckelung, Margenbegrenzung bei der Spritpreisbremse sowie die Erhöhung der Bankenabgabe auf eine Milliarde Euro.

Die Grünen fordern hingegen den Ausbau der erneuerbaren Energie nicht länger auszubremsen, betont Jakob Schwarz, Sprecher der Grünen für Budget und Steuern. Dies schütze die Menschen vor Energiepreisschocks, so Schwarz.