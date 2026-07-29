Red Cat zieht Übernahmeangebot für Steyr Motors zurück

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Der US-Konzern Red Cat hat sein unverbindliches Übernahmeangebot für den österreichischen Motorenhersteller Steyr Motors zurückgezogen. Es liege derzeit kein aktives Angebot mehr vor, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Am Dienstagabend hatte Steyr Motors Gerüchte über Verhandlungen mit dem US-Konzern bestätigt. Dabei sei es um einen Zusammenschluss und ein mögliches freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für alle Aktien der Österreicher gegangen.

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