Red Cat zieht Übernahmeangebot für Steyr Motors zurück

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Der US-Konzern Red Cat hat sein unverbindliches Übernahmeangebot für den österreichischen Motorenhersteller Steyr Motors zurückgezogen. Es liege derzeit kein aktives Angebot mehr vor, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Am Dienstagabend hatte Steyr Motors Gerüchte über Verhandlungen mit dem US-Konzern bestätigt. Dabei sei es um einen Zusammenschluss und ein mögliches freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für alle Aktien der Österreicher gegangen.
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Steyr Motors hatte in der Pflichtmitteilung jedoch klargestellt, dass die Gespräche zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geführt wurden. Weitere Details wurden nicht genannt. Beide Unternehmen sind im Rüstungsbereich aktiv: Red Cat entwickelt Drohnen- und Robotiksysteme für Militär- und Sicherheitsbehörden, während Steyr Motors Spezialmotoren für militärische und zivile Anwendungen herstellt.