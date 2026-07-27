Kapsch TrafficCom plant nach Umsatzeinbruch Restrukturierung

Konkret bedeutet dies, dass Gläubiger (u.a. Banken) vorübergehend auf Forderungen wie Rückzahlungen oder Zinsen verzichten. Diese Vereinbarung gelte bis zum 31. März 2028, teilte Kapsch TrafficCom am Sonntagabend mit. Gleichzeitig verpflichtete sich das Unternehmen, überschüssige liquide Mittel vorzeitig zur Schuldentilgung zu verwenden. Die Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibe daher weiter ausgesetzt, hieß es.

Für Kapsch TrafficCom lief es zuletzt nicht gut. Die Verkaufserlöse im Geschäftsjahr 25/26 sanken gegenüber dem Jahr davor von rund 530 auf 431 Mio. Euro, wie das Unternehmen Mitte Juni bekanntgab. Hauptgrund für den geringeren Umsatz war den Angaben zufolge der Wegfall von zwei Betriebsprojekten in Südafrika und Belarus.

Kapsch TrafficCom beschäftigt nach eigenen Angaben rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in mehr als 25 Ländern tätig. Das Unternehmen ist im Prime Market der Wiener Börse notiert. Dort sorgten die geplanten Maßnahmen für Unsicherheit: Die Aktie fiel am Montagvormittag um rund 7 Prozent auf 4,90 Euro.