US-Börsen uneinheitlich erwartet: Nasdaq stabil, Dow tiefer

Ob die Börsenentwicklung allerdings so bleibt, ist fraglich, denn ein Medienbericht über Drohungen von US-Präsident Donald Trump erreichte die Märkte. So kündigte Trump laut "Fox News" neue Angriffe gegen den Iran als Antwort auf dessen Angriff auf das US-Militär in Jordanien an.

Spannendstes Ereignis im Handelsverlauf dürfte die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sein. Obendrein legen mit Microsoft und Meta nachbörslich die nächsten zwei Mitglieder der sogenannten Glorreichen Sieben ihre Quartalsberichte vor. Am Donnerstag ist dann der iPhone-Hersteller Apple an der Reihe, dessen Aktie seit Wochenbeginn einen Rekordlauf hat.

Der Broker IG signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenstart für den Auswahlindex Nasdaq 100 ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 27.725 Punkte. Marktbeobachter verwiesen für die sich stabilisierende Stimmung im Technologiebereich nicht zuletzt auf die Erholung des Kospi.

Dieser hatte zwar letztlich mit minus 6 Prozent geschlossen, sich damit aber von einem gut doppelt so starken Minus deutlich erholt. Grund der Talfahrt des südkoreanischen Leitindex war, dass Chipproduzent SK Hynix im Zuge des boomenden Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz zwar erneut Rekordgewinne einfuhr, aber dennoch die Analystenerwartungen verfehlte. Obendrein folgte er den Beispielen von zuletzt TSMC oder auch Alphabet und kündigte deutlich höhere Investitionen an.

Der Dow wird von IG mit 0,7 Prozent im Minus erwartet bei 52.400 Punkten. Mit Blick auf den Schlussstand am Vortag fehlt gerade mal rund ein Prozent bis zum Rekordhoch von 53.289 Punkten.

Heute sei "Fed-Tag" und zudem die zweite Zinsentscheidung unter der Leitung des neuen Präsidenten Kevin Warsh, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Die Börsen tendieren zu einem unveränderten Leitzins. Eine Zinsanhebung wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent gepreist", erklärte er. Das mache deutlich, dass diese Zinsentscheidung "ein Live-Event ist", denn Überraschungen seien bei Warsh "jederzeit möglich". Entsprechend habe diese Zinssitzung das Potenzial, Aktien- und Anleihemärkte nachhaltig zu bewegen.

Zunächst dürfte der Blick auf den Kreditkartenanbieter Visa gehen, der in seinem dritten Geschäftsquartal überraschend viel umgesetzt und verdient hat. Die Visa-Aktie verlor im vorbörslichen Handel dennoch 1,5 Prozent, was am Markt damit begründet wurde, dass sie tags zuvor auf den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr geklettert war.

Procter & Gamble, ebenfalls im Dow notiert, büßten unterdessen 2,7 Prozent ein. Mit seinen wichtigsten Kennziffern blieb der Konsumgüterkonzern im vierten Geschäftsquartal hinter den Analystenschätzungen zurück und gab außerdem einen verhaltenen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.

Ford hob zur Zahlenvorlage seine Jahresgewinnprognose an, was der Aktie des Autobauers ein vorbörsliches Plus von 6 Prozent bescherte. Für das Papier des Biotech-Unternehmens Biogen ging es zugleich um 1,5 Prozent hoch, denn Umsatz und bereinigtes Ergebnis im zweiten Quartal übertrafen die Erwartungen.