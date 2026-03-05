Panzergetriebebauer Renk wächst im Rüstungsboom kräftig

Allein mit Getrieben für Panzer wie den "Leopard 2" und für Marineschiffe setzte das Unternehmen um ein Viertel mehr um. Das Rüstungsgeschäft macht inzwischen fast drei Viertel des Konzernumsatzes aus.

Der Auftragseingang von Renk schnellte im abgelaufenen Jahr gegenüber 2024 von 1,44 auf 1,57 Milliarden Euro empor. Ende 2025 lagen Orders über insgesamt 6,68 (2024: 4,96) Milliarden Euro vor. "Unsere Strategie, den Fokus konsequent auf Verteidigungstechnologien zu richten, zahlt sich aus: Wir verbuchen die höchsten Ergebnisse bei Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand in unserer Unternehmensgeschichte", sagte Vorstandschef Alexander Sagel.

Er sehe Renk auf Kurs, seine Ziele für 2030 umzusetzen. Renk peilt bis 2030 einen Umsatz von 2,8 bis 3,2 Milliarden Euro an, bei einer bereinigten operativen Umsatzrendite (EBIT-Marge) von mehr als 20 Prozent. 2025 lag die Marge bei 16,9 Prozent. Das würde für 2030 ein EBIT von 560 bis 640 Millionen Euro bedeuten.

Auf dem Weg dorthin sei im laufenden Jahr "unter Berücksichtigung der aktuellen makro- und geopolitischen Gegebenheiten" ein Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT zwischen 255 und 285 Millionen Euro zu erwarten.