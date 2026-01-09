Ölkonzern Adnoc will Covestro komplett schlucken

©APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
Der Ölkonzern Adnoc will sich nach der Übernahme der Mehrheit an Covestro auch die verbliebenen Anteile des Leverkusener Kunststoffherstellers sichern. Der internationale Investmentarm von Adnoc, XRG, habe Covestro mitgeteilt, dass die Covestro-Hauptversammlung die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die XRG "gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung" beschließen solle, hieß es in einer Pflichtmitteilung der Leverkusener.
Die Höhe der Abfertigung solle zu einem späteren Zeitpunkt genannt werden. Der staatliche Ölkonzern aus Abu Dhabi kontrolliert bereits rund 95,10 Prozent der Anteile. Für Adnoc ist Covestro der bisher größte Zukauf und eine der größten Übernahmen eines EU-Unternehmens durch einen Golfstaat.