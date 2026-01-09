Ölkonzern Adnoc will Covestro komplett schlucken

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Ölkonzern Adnoc will sich nach der Übernahme der Mehrheit an Covestro auch die verbliebenen Anteile des Leverkusener Kunststoffherstellers sichern. Der internationale Investmentarm von Adnoc, XRG, habe Covestro mitgeteilt, dass die Covestro-Hauptversammlung die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die XRG "gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung" beschließen solle, hieß es in einer Pflichtmitteilung der Leverkusener.

