Nvidia pausiert Finanzierungsprogramm für Cloud-Kunden

Das neue Geschäftsmodell bleibe jedoch bestehen und entwickle sich aufgrund der hohen Nachfrage weiter, teilte Nvidia mit. Das vor knapp zwei Monaten angekündigte Programm sollte kleinen Cloud-Firmen die Finanzierung von Nvidia-Chips erleichtern, indem der Konzern ungenutzte Rechenkapazitäten zurückmietet. Im Gegenzug sollte Nvidia ab einer bestimmten Schwelle 50 Prozent der Cloud-Einnahmen erhalten.

Zuletzt waren jedoch Bedenken von Investoren laut geworden, dass solche Kreislaufgeschäfte die Nachfrage künstlich aufblähen könnten. Zudem hätten Mitarbeiter gegenüber aktuellen und potenziellen Kunden Bedenken wegen möglicher kartellrechtlicher Prüfungen geäußert, da Nvidia den Cloud-Anbietern weitreichende Vorgaben zur Kundenauswahl gemacht habe, hieß es in dem Zeitungsbericht weiter.