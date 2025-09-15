Novartis schließt weiteren Milliardendeal in Arznei-Entwicklung ab

Dies schließe Meilensteinzahlungen für Forschung, Entwicklung und Zulassung sowie umsatzabhängige Zahlungen ein. Zudem seien Lizenzgebühren im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich auf den weltweiten Nettoumsatz vorgesehen.

Im Rahmen der neuen Kooperation erhalte Novartis Zugang zur KI-gestützten Plattform von Monte Rosa, um neue Wirkstoffe zu entdecken. Diese will der Pharmakonzern dann weiterentwickeln und vermarkten. Die von Monte Rosa entwickelten Wirkstoffe sollen krankheitsverursachende Proteine im Körper abbauen. Vor knapp zwei Wochen hatte Novartis bereits eine Forschungspartnerschaft mit der chinesischen Biotechfirma Argo Biopharma vereinbart, die ein Volumen von bis zu 5,2 Milliarden Dollar erreichen könnte.