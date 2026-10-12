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Der deutsche Windkraftanlagenbauer Nordex hat im dritten Quartal zahlreiche Aufträge eingeheimst. Der Auftragseingang im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) habe von Juli bis September bei 2.810 Megawatt (MW) gelegen, ein Plus von 29,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, teilte das Unternehmen am Montag mit.
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Der Auftragseingang summiere sich in den ersten neun Monaten damit auf 7.733 MW, einem Plus von 16 Prozent. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung habe im dritten Quartal bei rund 900.000 (Vorjahr: 930.000) Euro gelegen. Von Juli bis September hätten Kunden 427 Windkraftanlagen für Projekte in zehn Ländern bestellt. Die stärksten Einzelmärkte waren laut Nordex die Türkei, Deutschland und die USA.