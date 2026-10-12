Der Auftragseingang summiere sich in den ersten neun Monaten damit auf 7.733 MW, einem Plus von 16 Prozent. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung habe im dritten Quartal bei rund 900.000 (Vorjahr: 930.000) Euro gelegen. Von Juli bis September hätten Kunden 427 Windkraftanlagen für Projekte in zehn Ländern bestellt. Die stärksten Einzelmärkte waren laut Nordex die Türkei, Deutschland und die USA.