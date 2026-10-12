Das Startup hat nach eigenen Angaben das von Nvidia unterstützte Modell "Lucy" zur Echtzeit-Bearbeitung von Live-Videos sowie das Modell "Oasis" für simulierte Umgebungen zum Training von Robotik und autonomen Fahrsystemen entwickelt. Decart sammelte im Mai in einer von Radical Ventures angeführten Finanzierungsrunde 300 Millionen Dollar ein und gewann dabei Nvidia als neuen Investor. Das Unternehmen wurde dem Zeitungsbericht zufolge damals auf Basis von PitchBook-Daten mit knapp vier Milliarden Dollar bewertet. Der KI-Entwickler Anthropic hatte im vergangenen Monat der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge eine im August erwogene Übernahme für sechs Milliarden Dollar nach einer Buchprüfung abgesagt.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht des "Wall Street Journal" zunächst nicht überprüfen. Stellungnahmen von Amazon und Decart lagen zunächst nicht vor.