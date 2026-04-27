Niedrige Zuckerpreise belasten Südzucker

Schwache Zuckermärkte haben dem Agrana-Miteigentümer Südzucker im vergangenen Geschäftsjahr belastet. Der Umsatz ging 2025/26 um 13,4 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen in Mannheim nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Der operative Gewinn hat sich mit 163 Millionen Euro mehr als halbiert. Hier hatten Analysten im Schnitt etwas weniger erwartet.

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