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IT-Dienstleister Nagarro verdient zu Jahresbeginn mehr

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Prognose bestätigt
 © DPA, Sebastian Gollnow, Apa
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Der IT-Dienstleister Nagarro hat im ersten Quartal den Umsatz etwas gesteigert und mehr verdient. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent auf 248,1 Mio. Euro zu, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 6,5 Prozent.

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Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 3,3 Prozent auf 31,2 Mio. Euro. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um acht Millionen Euro auf 19,2 Mio.

STUTTGART - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow

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