Russisches Gericht fordert 200 Milliarden Euro von Euroclear

Demnach setzt sich die festgelegte Schadenssumme aus den etwas mehr als 180 Mrd. Euro zusammen, die auf den Euroclear-Konten blockiert sind, und knapp 20 Mrd. an entgangenem Gewinn für die russische Zentralbank. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger bezeichneten den Prozess hinter verschlossenen Türen als unfair und haben Berufung angekündigt.

Das Urteil war allgemein erwartet worden. Experten gehen davon aus, dass damit der Weg freigemacht werden soll zu möglichen Gegenmaßnahmen gegen noch vorhandenes europäisches Kapital in Russland.