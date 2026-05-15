Insider: Finanzinvestoren buhlen um Eiscreme-Riesen Magnum

Dieser war von einem Hoch bei 16,49 Euro im Februar bis Donnerstag auf 13 Euro abgestürzt, am Freitag schoss die Aktie aber nach dem Reuters-Bericht um 15 Prozent nach oben.

Der britische Nahrungsmittelriese Unilever hatte sein Eiscreme-Geschäft unter dem Namen Magnum Ice Cream Company abgespalten und an die Amsterdamer Börse gebracht. In Deutschland werden die Produkte unter der Dachmarke Langnese verkauft, in Österreich unter Eskimo. Magnum sieht sich mit einem Anteil von 21 Prozent als Weltmarktführer bei Speiseeis, vor Froneri, dem Joint Venture von Nestle und dem Finanzinvestor PAI Partners, das auf 11 Prozent kommt. Der globale Eiscreme-Markt wird auf 87 Mrd. Dollar (74,4 Mrd. Euro) geschätzt.

Froneri - bekannt für Marken wie Häagen-Dazs, Mövenpick und Schöller - war bei einer Finanzierungsrunde im Oktober mit 15 Mrd. Euro bewertet worden. Das Unternehmen gilt als profitabler. Magnum kam demgegenüber am Donnerstag auf einen Börsenwert von 8 Mrd. Euro. Unilever hält noch 19,9 Prozent der Anteile, will sich aber binnen fünf Jahren davon trennen. Magnum, Unilever, Blackstone und CD&R wollten sich nicht zu den Informationen äußern.