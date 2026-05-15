Insider: SpaceX plant IPO für Mitte Juni an der Nasdaq

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Das Raketen- und Satellitenunternehmen SpaceX von Elon Musk plant seinen Börsengang Insidern zufolge bereits für Mitte Juni an der Technologiebörse Nasdaq. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Demnach könnte der Ausgabepreis bereits am 11. Juni festgelegt und der Börsenstart für den 12. Juni anvisiert werden. Damit würde der Zeitplan für den mit Spannung erwarteten Börsengang beschleunigt, der ursprünglich für Ende Juni geplant war.

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