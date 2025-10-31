Netflix nimmt Filmgeschäft von Warner Bros ins Visier

©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARIO TAMA
Netflix prüft laut Insidern ein mögliches Angebot für das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner Bros Discovery. Der Streaming-Dienst habe die Investmentbank Moelis & Co damit beauftragt, wurden mit der Angelegenheit vertraute Personen zitiert. Warner Bros Discovery und Moelis lehnten eine Stellungnahme ab. Netflix war für einen Kommentar nicht zu erreichen.
Netflix habe zudem Zugang zum Datenraum erhalten, der die für ein Gebot erforderlichen Finanzdetails enthält, hieß es. Netflix-Chef Ted Sarandos hatte vergangene Woche erklärt, das Unternehmen sei traditionell eher "Macher als Käufer", bewerte jedoch Übernahmemöglichkeiten.
Warner Bros Discovery hatte vergangene Woche angekündigt, seine Optionen zu prüfen, nachdem das Unternehmen drei unaufgeforderte Angebote von Paramount Skydance für eine Übernahme des gesamten Konzerns erhalten hatte. Konzernchef Mike Cavanagh sagte Investoren, das Unternehmen prüfe Medienwerte, die das bestehende Geschäft ergänzen würden.