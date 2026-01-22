Abo

Paramount verlängert Frist seiner Offerte für Warner Bros

Endgültige Entscheidung der Warner-Investoren wird für April erwartet
 © APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Paramount Skydance gibt sich im Übernahmekampf um Warner Bros Discovery noch nicht geschlagen. Der Filmstudio-Betreiber und Streaming-Anbieter verlängerte am Donnerstag die Frist seiner Übernahme-Offerte für den Rivalen. Warner-Investoren können bis zum 20. Februar entscheiden, ob sie ihre Anteile Paramount oder Netflix andienen wollen.

Paramount bietet 108 Milliarden Dollar. Das Warner-Management hat die Offerte jedoch mehrfach zurückgewiesen, da die Finanzierung ihrer Ansicht nach auf wackligen Beinen steht. Die Aktionäre sollten stattdessen das Netflix-Gebot annehmen, obwohl dieses etwa 25 Milliarden Dollar niedriger ausfällt. Ted Sarandos, Co-Chef von Netflix, äußerte sich bei der Vorlage der jüngsten Geschäftszahlen optimistisch, kartellrechtliche Hürden aus dem Weg räumen zu können. Sein Konzern würde mit der Warner-Übernahme seine Position als weltweit führender Streaming-Anbieter ausbauen.

Die endgültige Entscheidung der Warner-Investoren wird für April erwartet. Das Unternehmen hält die Rechte an Filmklassikern wie "Casablanca", der "Harry Potter"-Reihe oder der TV-Serie "Game of Thrones". Zum Konzern gehören außerdem der Bezahlsender HBO und der Nachrichtenkanal CNN.

CULVER CITY - USA: FOTO: APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON

