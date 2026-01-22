Starke Wartungsnachfrage beflügelt GE Aerospace

"Wir gehen mit solidem Schwung in das Jahr 2026", sagte Vorstandschef Larry Culp. Grund für die positiven Aussichten ist die starke Nachfrage nach margenstarken Ersatzteilen und Dienstleistungen. Da die Flugzeughersteller mit der Produktion nicht nachkommen, müssen Fluggesellschaften ihre bestehenden Flotten länger in der Luft halten und investieren daher verstärkt in die Wartung.

Bereits im abgelaufenen vierten Quartal übertraf der Konzern die Erwartungen. Der bereinigte Umsatz stieg um 20 Prozent auf 11,87 Mrd. Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,57 Dollar je Aktie nach 1,32 Dollar im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Ohio dominiert den Markt für Triebwerke für Schmalrumpfflugzeuge und hat eine starke Position bei Großraumjets. Mehr als 70 Prozent seiner Einnahmen im zivilen Triebwerksgeschäft stammen aus dem Verkauf von Teilen und Dienstleistungen.