Eurozone: Verbrauchervertrauen hellt sich stark auf

Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres überraschend deutlich verbessert. Der Indikator für das Konsumklima stieg im Jänner auf minus 12,4 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Der Wert für den Dezember wurde leicht nach unten revidiert, um 0,1 Punkte auf minus 13,2 Punkte.

