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Die Aufträge für langlebige US-Industriegüter haben im September zugelegt. Sie stiegen um 1,8 Prozent zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Bestellplus von 1,7 Prozent gerechnet, nach aufwärts revidiert plus 0,1 Prozent im August. Zunächst war von minus 0,1 Prozent die Rede gewesen.

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