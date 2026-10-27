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Die Aufträge für langlebige US-Industriegüter haben im September zugelegt. Sie stiegen um 1,8 Prozent zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Bestellplus von 1,7 Prozent gerechnet, nach aufwärts revidiert plus 0,1 Prozent im August. Zunächst war von minus 0,1 Prozent die Rede gewesen.
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"Getrieben wurde die Entwicklung von einem wieder erhöhten Ordereingang beim Flugzeughersteller Boeing", sagte Helaba-Experte Ralf Umlauf mit Blick auf die September-Zahlen. Klammert man den schwankungsanfälligen Verkehrsbereich aus, ergab sich im September ein Auftragsplus von 0,5 Prozent.
EVERETT - USA: FOTO: APA/APA/AFP/JOHN BIERS