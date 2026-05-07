Motorenbauer Deutz mit Einsparprogramm zufrieden

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Der Kölner Motorenbauer Deutz ist mit seinem Einsparprogramm zufrieden und meldet für das erste Quartal Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. "Der strategische Umbau zahlt sich immer stärker aus", sagte Konzernchef Sebastian Schulte. Der Konzernumsatz stieg um 8,4 Prozent auf 530,0 Mio. Euro, das bereinigte EBIT um 45,7 Prozent auf 37,3 Mio. Euro. Auch die neuen Geschäftsfelder Energie und Verteidigung hätten dazu Beiträge geleistet, sagte Schulte.

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