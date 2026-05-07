GFT sieht sich dank KI auf Wachstumskurs

Zudem erwarte er für heuer einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) von 71 Mio. Euro, wie Santos bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal sagte. Im ersten Quartal steigerte das im SDAX gelistete Unternehmen seinen Umsatz um drei Prozent auf 229,5 Mio. Euro. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um sieben Prozent auf gut 16 Mio. Euro. Unter dem Strich legte der Überschuss um gut ein Fünftel auf 8,6 Mio. Euro zu.