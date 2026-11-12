Der operative Cashflow betrug demnach 70,3 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung reduzierte sich auf 52,8 Mio. Euro. In den Geschäftsjahren 2026 und 2027 plant Montana Aerospace Investitionen in Höhe von rund 80 Mio. Euro. Der Ausblick wurde bestätigt. Es wird weiterhin ein Nettoumsatz von über einer Milliarde Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von über 185 Mio. Euro erwartet.

"Gestützt durch einen Rekord-Auftragsbestand von über sieben Milliarden Euro, den Ausbau bestehender Kundenprogramme sowie strukturelle Wachstumstreiber in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie sieht sich Montana Aerospace weiterhin hervorragend positioniert, profitables Wachstum, eine verbesserte Cash Conversion sowie nachhaltige Wertschaffung fortzusetzen", so das Unternehmen in einer Aussendung.