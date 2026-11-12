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Montana Aerospace nach drei Quartal mit mehr Umsatz

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Montana Aerospace mit ersten neun Monaten zufrieden
 © APA, HELMUT FOHRINGER
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Die Montana Aerospace AG hat in den ersten neun Monaten 2026 den Nettoumsatz um 9,7 Prozent auf 781,4 Mio. Euro gesteigert, während das bereinigte EBITDA um 13,7 Prozent auf 129,1 Mio. Euro zulegte. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 58,0 Mio., nach 45,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf 57,4 Mio. Euro (2025: 3,0 Mio. Euro), teilte der Lieferant für die Luft- und Raumfahrtindustrie am Mittwoch mit.

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Der operative Cashflow betrug demnach 70,3 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung reduzierte sich auf 52,8 Mio. Euro. In den Geschäftsjahren 2026 und 2027 plant Montana Aerospace Investitionen in Höhe von rund 80 Mio. Euro. Der Ausblick wurde bestätigt. Es wird weiterhin ein Nettoumsatz von über einer Milliarde Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von über 185 Mio. Euro erwartet.

"Gestützt durch einen Rekord-Auftragsbestand von über sieben Milliarden Euro, den Ausbau bestehender Kundenprogramme sowie strukturelle Wachstumstreiber in der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie sieht sich Montana Aerospace weiterhin hervorragend positioniert, profitables Wachstum, eine verbesserte Cash Conversion sowie nachhaltige Wertschaffung fortzusetzen", so das Unternehmen in einer Aussendung.

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