Im dritten Quartal gab es durch Sondereffekte im Jahresvergleich einen Ergebnisanstieg. Das EBITDA erhöhte sich um 11,1 Prozent auf 328 Mio. Euro, das EBIT um 1,8 Prozent auf 137,7 Mio. Euro. Der Ausblick für das Gesamtjahr mit einem leichten Umsatzanstieg wurde bestätigt. "Aufgrund des außerordentlichen Ergebniseffekts im dritten Quartal wird für 2026 ein EBIT am oberen Ende der Bandbreite der letzten Jahre erwartet, somit von über 200 Mio. Euro", so das teilstaatliche, börsennotierte Unternehmen am Mittwoch.

Wie seit vielen Jahren geht das Brief- und Werbegeschäft zurück, während der Bereich E-Commerce wächst. Allerdings würden im Paketgeschäft nationale und internationale Zölle sowie Gebühren zu Verunsicherung und somit einer gedämpften und volatilen Entwicklung von Sendungsmengen führen, so das Unternehmen. Die Division E-Commerce & Logistics erzielte in den ersten neun Monaten 2026 ein Umsatzplus von 11,1 Prozent auf 1.372,3 Mio Euro. Im Paketgeschäft in Österreich stieg der Umsatz um 8,9 Prozent auf 752,2 Mio. Euro, die Paketmengen erhöhten sich um 7 Prozent.

Die Division Brief, Filiale & Services musste einen Umsatzrückgang von 6,2 Prozent auf 834,2 Mio Euro verkraften. Das klassische Briefvolumen in Österreich verringerte sich um 8,5 Prozent, die Werbemengen gingen um 5,5 Prozent zurück. In der Division Bank wurden in den ersten drei Quartalen Umsatzerlöse von 108,5 Mio Euro generiert, ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.