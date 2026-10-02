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Moderna ersetzt Warner Bros Discovery im Nasdaq 100

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Impfstoffhersteller Moderna rückt am 9. Oktober nach
 © AFP, PATRICK T. FALLON, Apa
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Der Impfstoffhersteller Moderna rückt nach Angaben des Börsenbetreibers Nasdaq für Warner Bros. Discovery in den Aktienindex Nasdaq 100 auf. Der Wechsel werde am 9. Oktober wirksam, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Aktien von Moderna haben sich in diesem Jahr mehr als versechsfacht. Der Börsenwert des Unternehmens stieg damit auf rund 75 Milliarden Dollar. Warner Bros. Discovery wird zudem aus den Indizes großer Anbieter wie MSCI und S&P gestrichen.

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Hintergrund ist die Fusion des Medienkonzerns mit Paramount Skydance. Der Zusammenschluss wird nach monatelanger Verzögerung voraussichtlich am 6. Oktober abgeschlossen.

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