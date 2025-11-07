Michigan-Konsumklima trübt sich überraschend stark ein

Besonders deutlich verschlechterte die Beurteilung der aktuellen Lage. Der entsprechende Index fiel um 6,3 auf 52,3 Punkte. Der Index der Erwartungen fiel nur moderat um 1,3 auf 49,0 Punkte und liegt damit unter der Wachstumsschwelle bei 50 Zählern.

Mit dem schon seit über einem Monat andauernden Regierungsstillstands "Shutdown" fürchten viele Verbraucher nun negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Der Rückgang der Verbraucherstimmung zog sich dabei durch alle Alters- und Einkommensschichten, so die Expertin.

In den USA werden derzeit viele Konjunkturdaten von offiziellen Stellen wegen des Behördenstillstands ("Shutdown") nicht veröffentlicht. Davon betroffen war etwa der am Freitag angesetzte monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Der Michigan-Konsumklimaindex wurde daher mit besonderer Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten erwartet.