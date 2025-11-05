USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt

Im September waren die Beschäftigtenzahlen um revidierte 29.000 Stellen gesunken. Zunächst war ein Rückgang um 32.000 Stellen ermittelt worden.

"Private Arbeitgeber haben im Oktober zum ersten Mal seit Juli wieder neue Stellen geschaffen, aber im Vergleich zu unseren früheren Berichten in diesem Jahr war die Zahl der Neueinstellungen eher gering", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. "Gleichzeitig ist das Lohnwachstum seit über einem Jahr weitgehend unverändert, was darauf hindeutet, dass sich Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht befinden."

Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung steht eigentlich an diesem Freitag an. Eine Veröffentlichung wird angesichts des Shutdowns aber nicht erwartet.