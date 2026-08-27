Mayr-Melnhof vergrößert die Führungsriege

Bereits in dem Gremium vertreten sind Peter Oswald als CEO, Franz Hiesinger als Finanzvorstand und Roman Billiani (Division Food & Premium Packaging), dessen Mandat per 1. Mai 2027 für die darauffolgenden drei Jahre bereits heuer im April vorzeitig verlängert wurde.

Mit der Erweiterung des Vorstands um "zwei bewährte Führungskräfte aus den eigenen Reihen" trage das Unternehmen sowohl der Größe und der wachsenden Komplexität des Konzerns als auch den steigenden Anforderungen Rechnung.

Koppitz verantworte die noch junge Division Pharma & Healthcare Packaging seit 2022. Er verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Verpackungs- und Industriegüterbranche. Loimayr führe seit Mitte 2025 die Division Board & Paper, für die er zuvor als Finanzchef tätig gewesen sei, und verfüge über mehr als zwei Jahrzehnte internationaler Führungserfahrung in der Grundstoff-, Bau-, Papier- und Verpackungsindustrie.