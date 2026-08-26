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BTV im ersten Halbjahr mit Gewinnplus

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BTV mit gutem Halbjahr
 © Themenbild, Apa, HELMUT FOHRINGER
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Die BTV Vier Länder Bank AG hat im ersten Halbjahr 2026 (Stichtag 30.06.2026) ein Gewinnplus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet: Die Bank fuhr einen Periodenüberschuss vor Steuern in Höhe von 146,7 Mio. Euro (2025: 139,4 Mio. Euro) ein und legte damit um 7,3 Mio. Euro zu. Der Periodenüberschuss nach Steuern erhöhte sich indes um 6,8 Mio. auf 118,6 Mio. Euro. Zudem wuchs das Eigenkapital erstmals auf 2,8 Mrd. Euro, informierte das Institut am Mittwoch.

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Ebenfalls steigern konnte die Bank die Bilanzsumme, die nach dem ersten Halbjahr bei rund 16,3 Mrd. Euro (2025: 15,1 Mrd. Euro) lag. Ausschlaggebend für die wirtschaftlich positive Entwicklung sei vor allem das große Kundenvertrauen, welches sich in Form von erhöhten betreuten Kundengeldern niederschlage. "Das entgegengebrachte Vertrauen freut mich sehr und ist längst nicht selbstverständlich. Hinter diesem Erfolg stehen unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", betonte BTV-Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Die betreuten Kundengelder stiegen auf 23,7 Mrd. Euro. Im Jahr 2025 war der Anteil Ende Juni mit 20,3 Mrd. Euro noch deutlich darunter gelegen.

Die BTV ist in Österreich, Südtirol, Deutschland und der Schweiz aktiv. Zusätzlich werden Südtiroler Kunden von Österreich aus betreut.

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