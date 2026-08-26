BTV im ersten Halbjahr mit Gewinnplus

Ebenfalls steigern konnte die Bank die Bilanzsumme, die nach dem ersten Halbjahr bei rund 16,3 Mrd. Euro (2025: 15,1 Mrd. Euro) lag. Ausschlaggebend für die wirtschaftlich positive Entwicklung sei vor allem das große Kundenvertrauen, welches sich in Form von erhöhten betreuten Kundengeldern niederschlage. "Das entgegengebrachte Vertrauen freut mich sehr und ist längst nicht selbstverständlich. Hinter diesem Erfolg stehen unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", betonte BTV-Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher. Die betreuten Kundengelder stiegen auf 23,7 Mrd. Euro. Im Jahr 2025 war der Anteil Ende Juni mit 20,3 Mrd. Euro noch deutlich darunter gelegen.

Die BTV ist in Österreich, Südtirol, Deutschland und der Schweiz aktiv. Zusätzlich werden Südtiroler Kunden von Österreich aus betreut.